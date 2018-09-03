«Яндекс» собирается научить голосового помощника Алису иностранным языкам

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Компания «Яндекс» планирует создать мультиязычную версию голосового помощника Алисы

Алису собираются научить говорить на языках стран СНГ, где у «Яндекса» большая аудитория. Голосовой помощник заговорит на украинском, белорусском и казахском языках, сообщают «Ведомости».

Планируется, что иностранные версии Алисы запустят в 2019 году.

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Официальный представитель «Яндекса» Матвей Киреев подтвердил информацию о планах заняться разработкой масштабировать Алису, но пока что компания сосредоточена на русскоязычной версии голосового помощника.

Как сообщали Юга.ру, в октябре 2017 года «Яндекс» запустил голосового помощника Алису с навыками импровизации. В конце мая компания представила платформу «Яндекс.Диалоги», при работе с которой человек, компания или бот смогут обучать Алису.

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