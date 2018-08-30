В Ростове откроется «Яндекс.Лицей» с бесплатными курсами программирования для школьников

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону 30 августа стартовал первый набор в «Яндекс.Лицей» с бесплатными курсами программирования

Набор будет осуществляться на конкурсной основе среди учащихся 8-9 классов. Для поступления нужно заполнить анкету на сайте и пройти онлайн-тестирование. Школьников, справившихся с заданием, пригласят на собеседование.  

В рамках двухлетней программы подростки освоят язык программирования Python. В качестве преподавателей выступят местные педагоги, которые прошли обучение в «Яндексе».

В Ростове «Яндекс.Лицей» работает на базе Южного университета и Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики. Занятия начнутся в октябре и будут проходить два раза в неделю после 15:00, сообщает пресс-служба «Яндекса».

«В "Яндекс.Лицее" школьники будут учиться промышленному программированию — начиная с простых программ и заканчивая сложными групповыми проектами», — рассказывает директор «Яндекс.Лицея» Марина Суслова. 

Проект появился в 2016 году, сейчас открыт набор в 58 городах страны. 

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