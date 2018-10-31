Самолеты из Москвы и Еревана не смогли приземлиться в Ставрополе из-за тумана
Два самолета из Москвы и Еревана не смогли сесть в аэропорту Ставрополя из-за погодных условий
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Генеральный директор аэропорта Николай Апальков рассказал «Интерфакс-Юг», что в регионе плохая видимость из-за тумана, поэтому два самолета не смогли приземлиться в Ставрополе.
По его словам, один из рейсов из Москвы совершил посадку в аэропорту «Минеральные Воды», задержавшись почти на два часа. Другой рейс из Еревана направили на посадку в Краснодар.
Как сообщали Юга.ру, 23 октября на несколько часов задержали рейс Екатеринбург — Краснодар из-за погодных условий на Кубани.
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