Самолеты из Москвы и Еревана не смогли приземлиться в Ставрополе из-за тумана

Два самолета из Москвы и Еревана не смогли сесть в аэропорту Ставрополя из-за погодных условий

Генеральный директор аэропорта Николай Апальков рассказал «Интерфакс-Юг», что в регионе плохая видимость из-за тумана, поэтому два самолета не смогли приземлиться в Ставрополе.

По его словам, один из рейсов из Москвы совершил посадку в аэропорту «Минеральные Воды», задержавшись почти на два часа. Другой рейс из Еревана направили на посадку в Краснодар.