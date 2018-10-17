В Краснодаре с самолета Сочи — Москва сняли пьяного пассажира

В краснодарском аэропорту из-за пьяного пассажира, устроившего дебош на борту, совершил вынужденную посадку самолет Сочи — Москва

Диспетчер сообщил полицейским в аэропорту Краснодара о том, что на борту самолета Сочи — Москва находится пьяный 35-летний житель Санкт-Петербурга. Во время полета мужчина вел себя агрессивно, ругался, отвечал грубостью на замечания экипажа и не выполнял их требования, создавая угрозу безопасности на борту. Командир принял решение сделать вынужденную посадку в Краснодаре и снять дебошира с рейса.

Полицейские доставили мужчину в линейный отдел МВД России. Против него возбудили производство по делу об административном правонарушении по статье 20.1 и 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения).

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Сейчас житель Санкт-Петербурга находится в комнате административно задержанных до рассмотрения дела судом, сообщила 16 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк.