В Краснодаре с самолета Сочи — Москва сняли пьяного пассажира
В краснодарском аэропорту из-за пьяного пассажира, устроившего дебош на борту, совершил вынужденную посадку самолет Сочи — Москва
Диспетчер сообщил полицейским в аэропорту Краснодара о том, что на борту самолета Сочи — Москва находится пьяный 35-летний житель Санкт-Петербурга.
Во время полета мужчина вел себя агрессивно, ругался, отвечал грубостью на замечания экипажа и не выполнял их требования, создавая угрозу безопасности на борту. Командир принял решение сделать вынужденную посадку в Краснодаре и снять дебошира с рейса.
Полицейские доставили мужчину в линейный отдел МВД России. Против него возбудили производство по делу об административном правонарушении по статье 20.1 и 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения).
Сейчас житель Санкт-Петербурга находится в комнате административно задержанных до рассмотрения дела судом, сообщила 16 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как писали Юга.ру, 13 октября в аэропорту Ставрополя полицейские сняли с рейса Москва — Ставрополь одного из пассажиров, который поругался с соседом по салону.
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