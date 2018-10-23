В Екатеринбурге задержали авиарейс из‑за тумана в Краснодаре
Краснодарский край, Вся Россия Ксения Мареич
Авиакомпания «Победа» 23 октября перенесла рейс Екатеринбург — Краснодар на несколько часов из-за погодных условий на Кубани
Самолет должен был вылететь в 5:10, но рейс перенесли на 9:30. Причиной задержки стали погодные условия.
В Екатеринбурге хорошая погода, а в Краснодаре рано утром был туман, что не позволило совершить вылет вовремя, рассказали «Европейско-азиатским новостям» в пресс-службе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
В краснодарском аэропорту самолеты вылетают по расписанию.
«Нет смысла скрывать красивые места»
Интервью с Евгением Маханько, создателем туристического проекта «Кукарта»
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.