В Екатеринбурге задержали авиарейс из‑за тумана в Краснодаре

Краснодарский край, Вся Россия

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Авиакомпания «Победа» 23 октября перенесла рейс Екатеринбург — Краснодар на несколько часов из-за погодных условий на Кубани

Самолет должен был вылететь в 5:10, но рейс перенесли на 9:30. Причиной задержки стали погодные условия. 

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В Екатеринбурге хорошая погода, а в Краснодаре рано утром был туман, что не позволило совершить вылет вовремя, рассказали «Европейско-азиатским новостям» в пресс-службе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. 

В краснодарском аэропорту самолеты вылетают по расписанию

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