В Екатеринбурге задержали авиарейс из‑за тумана в Краснодаре

Авиакомпания «Победа» 23 октября перенесла рейс Екатеринбург — Краснодар на несколько часов из-за погодных условий на Кубани

Самолет должен был вылететь в 5:10, но рейс перенесли на 9:30. Причиной задержки стали погодные условия.

В Екатеринбурге хорошая погода, а в Краснодаре рано утром был туман, что не позволило совершить вылет вовремя, рассказали «Европейско-азиатским новостям» в пресс-службе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.