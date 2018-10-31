В топ-10 мистических мест России попали два туристических объекта Крыма

Крым, Вся Россия

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Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг популярных мистических мест для путешествий в России

Топ-10 был составлен на основе анализа популярности мест и отзывов туристов в интернете. В него вошли места, куда россияне отправляются, чтобы встретить духов, призраков и других загадочных существ. Обычно такие объекты посещают с однодневными экскурсиями, отметили в пресс-службе ТурСтата.

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Лидерами рейтинга стали объекты Крыма, Байкала и Алтая.

Топ-10 популярных мест России для мистического туризма:

  1. Мыс Фиолент в Севастополе.
  2. Пещерный монастырь Качи-Кальон в Бахчисарае.
  3. Остров Ольхон на Байкале.
  4. Озеро Светлояр в Нижегородской области, с которым связана легенда ор затонувшем городе Китеже.
  5. Мистическая страна Беловодье на Алтае.
  6. Гора Белуха на Алтае.
  7. Бездонное озеро в Солнечногорске Московской области.
  8. Укрепленное поселение Аркаим (XX-XVI веков до н.э.) в Челябинской области.
  9. Иволгинский дацан в Верхней Иволге, Бурятия.
  10. Горная гряда Сундуки в Хакасии.

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