В топ-10 мистических мест России попали два туристических объекта Крыма
Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг популярных мистических мест для путешествий в России
Топ-10 был составлен на основе анализа популярности мест и отзывов туристов в интернете. В него вошли места, куда россияне отправляются, чтобы встретить духов, призраков и других загадочных существ. Обычно такие объекты посещают с однодневными экскурсиями, отметили в пресс-службе ТурСтата.
Читайте также:
Лидерами рейтинга стали объекты Крыма, Байкала и Алтая.
Топ-10 популярных мест России для мистического туризма:
- Мыс Фиолент в Севастополе.
- Пещерный монастырь Качи-Кальон в Бахчисарае.
- Остров Ольхон на Байкале.
- Озеро Светлояр в Нижегородской области, с которым связана легенда ор затонувшем городе Китеже.
- Мистическая страна Беловодье на Алтае.
- Гора Белуха на Алтае.
- Бездонное озеро в Солнечногорске Московской области.
- Укрепленное поселение Аркаим (XX-XVI веков до н.э.) в Челябинской области.
- Иволгинский дацан в Верхней Иволге, Бурятия.
- Горная гряда Сундуки в Хакасии.
Читайте также:
Портал Юга.ру подготовил статьи о городских легендах Краснодара, в которых рассказывал о крокодилах в Шуховской башне, проклятом трамвае, карасунских подземельях и коричневой свадьбе.
История политических преследований на Кубани
Основатель фонда «АНАСТАСИЯ» о благотворительной работе
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.