В топ-10 мистических мест России попали два туристических объекта Крыма

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг популярных мистических мест для путешествий в России

Топ-10 был составлен на основе анализа популярности мест и отзывов туристов в интернете. В него вошли места, куда россияне отправляются, чтобы встретить духов, призраков и других загадочных существ. Обычно такие объекты посещают с однодневными экскурсиями, отметили в пресс-службе ТурСтата.