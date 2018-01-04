Одноглазый грузовик, Пшадская дева, чертова шахта и тайна золота Кубанской рады. Легенды Краснодарского края

Мы уже писали о городских легендах Краснодара. Страшные, странные, а порой и просто ужасающие истории получили многочисленные подтверждения от наших читателей. В этот раз мы расскажем о легендах из разных уголков Краснодарского края — в отличие от предыдущих выпусков, это настолько известные истории, что о них знает каждый местный ребенок. Если вы не знали, то от вас скрывали что-то очень важное.

Папайский мальчик В конце XIX века один купец ехал на море со своей семьей. Проезжая через станицу Убинскую, он решил подняться на вершину местной горы Папай. Купец нанял проводника и вместе с семьей двинулся в путь. Погода была хорошая, и к обеду путешественники достигли вершины, с которой открывался удивительный вид. Едва семья пообедала, как на гору спустился туман, затем поднялся ветер, налетели тучи и обрушился страшный ливень. Люди в спешке собрались и быстро спустились к склону горы. И только внизу они заметили, что не хватает одного человека — куда-то делся младший сын купца. До вечера отец вместе со слугами и проводниками искал его по всему склону. На следующий день снарядили поисковый отряд, который стал прочесывать гору и ее окрестности.

Поиски продолжались несколько дней. Купец отправил семью домой в Новороссийск и вместе с отрядом верных слуг продолжил поисковую экспедицию. Целыми днями он с утра до вечера бродил по склонам — и однажды вечером вернулся в поселок в изменившемся сознании. Его глаза горели безумием, он повторял только одну фразу: «Он приходил за мной». Спустя сутки купец скончался от страшной лихорадки. С тех пор местные жители часто видели в лесу следы босых ног, слышали детский плач и смех, а по ночам у людей стали пропадать конфеты и сладости. И сейчас туристам, останавливающимся на ночлег у подножия горы Папай, рекомендуют оставлять конфеты и печенье перед входом в палатку, чтобы Папайский мальчик не залезал внутрь. Считается, что тот, кто увидит мальчика или коснется его, до конца своих дней лишится рассудка. Впрочем, мучиться долго не придется. Рассказывают, что заболевшие папайской лихорадкой не выдерживали и трех дней и погибали в страшных мучениях.

Одноглазый грузовик

В конце 1980-х в предгорьях Кавказа стали замечать старенький ГАЗ-63. Забрызганный грязью автомобиль с лысой резиной и разбитой передней фарой. Словом, ничего особенного, если бы не тот факт, что людей, которые садились в этот автомобиль, больше никто не видел. Грузовик появлялся ранним утром или поздним вечером, проезжал метров пятьдесят по дороге и останавливался на несколько минут. Если никто не появлялся, то он уезжал. Но если его водитель дожидался припозднившегося путника или нетрезвого туриста, то обязательно предлагал подвезти беднягу. Ничего не подозревающие люди прыгали в кузов грузовика и уезжали во мглу, исчезая в ней навсегда.

Сначала на пропажу редких туристов особого внимания не обращали, но когда в мае 1989 года пропала целая туристическая группа студентов одного из московских вузов — забили тревогу. Одноглазый грузовик затаился и стал появляться гораздо реже (и только глубокой ночью). Туристы перестали видеть его, но продолжали слышать. Люди, поздно вечером подходившие к Пшадским водопадам, часто слышали рев мотора, звук колес, проезжающих по грязи, но в том момент, когда грузовик должен был выехать из-за поворота, звук пропадал. Самые любопытные на свой страх и риск шли посмотреть, что же случилось с машиной, но за поворотом не было никого. Звук грузовика туристы слышали на протяжении нескольких лет, но увидеть его так никому и не удавалось. Через некоторое время историю подзабыли, а рев мотора больше не раздавался в ночной глуши. Остались только страшилки о прошлых появлениях грузовика и его жертвах.

В апреле 1995 года в районе поселка Новосадового был найден старый ГАЗ-63, одиноко стоявший на заброшенной делянке. Несмотря на поиски, найти хозяина машины не смогли. В кузове были найдены пара окровавленных кед, гитара и пустая бутылка из-под портвейна. Правая фара грузовика была разбита...

Золото Кубанской рады

В наследство от царской России Кубанской республике достались гигантские средства — золото и серебро в слитках, бриллианты, самоцветы, жемчуга и драгоценная церковная утварь, а также ценные артефакты запорожского и кубанского казачества. В мае 1918 года правительственные войска Кубанской рады, оставляя Екатеринодар, к которому приближались красные, вывезли все эти ценности на 80 повозках. Реликвии, а это 12 ящиков с ценностями, казакам удалось переправить за границу в 1920 году. Остальные сокровища спрятали в нескольких местах.

Сверхсекретной операцией, в которую было посвящено всего несколько человек, руководил лично председатель Кубанской рады Николай Рябовол. Знал об этих сокровищах и генерал Деникин. Он пытался выведать у Рябовола место, где хранится клад: белое движение нуждалось в золоте, которое позволило бы с новой силой развернуть борьбу против большевиков.

Впрочем, говорят, у самого Рябовола на этот клад были свои планы — он считал, что драгоценности пригодятся молодой Кубанской республике, и делиться с белыми не собирался. По слухам, за это его и убили. Были убиты (совпадение?) и его ближайшие сподвижники, вместе с которыми он, как считается, и спрятал клад, стоимость которого оценивается экспертами в 5 млрд долларов. Золото Рады искал барон Врангель, клад пытался найти и Дзержинский, пославший в Краснодар в 1921 году специальную комиссию ВЧК, — но ни белым, ни красным так и не удалось найти следы сокровищ.

Где же искать 40 тонн драгоценностей (а именно столько, по воспоминаниям очевидцев, было вывезено из Екатеринодара)? Существует несколько предполагаемых мест: подземелье в районе станицы Старощербиновской, аул Шенджий, станица Калужская, хребет Пшаф. По одной из версий, золото находится на дне Цемесской бухты, где в июне 1918 года экипаж миноносца «Громкий» намеренно затопил свой корабль, который, выполняя сверхсекретный план, должен был эвакуировать золото за границу. Судно и сейчас лежит в Цемесской бухте в трех милях от Широкой Балки на глубине 42 метра. В 1947 году при выполнении работ по разминированию бухты эсминец был обнаружен лежащим на грунте на левом борту и его обследовали водолазы. Из‑за сильной коррозии корпуса, надстроек и механизмов подъем корабля для последующей утилизации был признан нецелесообразным.

Несмотря на то что судьба золота Кубанской рады остается неизвестной уже почти 100 лет, попытки найти его не прекращаются до наших дней. Новый импульс они получили после возвращения регалий кубанского казачества из Америки. Большая часть их была привезена на Кубань с апреля 2007 года по май 2008 года. Всего из США было передано 273 предмета. Особую ценность представляли атаманские булавы. Именно на них, по легенде, были нанесены тайные знаки, с помощью которых было зашифровано место клада.

Говорят, что музейные специалисты по приказу спецслужб нашли и почти расшифровали эти знаки. Не хватает только одного звена — булавы легендарного атамана Ивана Сирко. Последний премьер-министр Кубанской народной республики и атаман кубанского казачества Василий Иванис вывез ее в 1920 году из Екатеринодара в своем чемодане. Он жил в Чехии, а затем переехал в Канаду. Перед смертью в 1974 году Иванис передал символ власти всех казаков в Коллегию святого Андрея в Виннипеге. Но при этом завещал: если Кубань победит коммунистическую заразу и войдет в состав Украины либо станет независимой, булаву Сирко канадцы должны вернуть в Екатеринодар. А если Украина обретет независимость без Кубани — передать ее в Днепропетровский исторический музей. С тех пор о возвращении булавы мечтают не только историки Украины и России, но и искатели приключений со всего мира. Ключ к сокровищам стоимостью 5 млрд долларов не дает им покоя уже почти сто лет.

Пшадская дева Легенда о призраке девы, который вот уже много лет встречают туристы и местные жители в районе поселка Пшада в 32 км к юго-востоку от Геленджика, известна уже не один десяток лет. Это одни из самых загадочных мест во всем регионе — здесь найдено более 70 дольменов, возраст многих из которых составляет 5 тыс. лет. А название реки Пшада переводится с адыгского как «окутанное туманом».

По легенде, много лет назад в тех местах жили два враждующих племени, и однажды девушка Пшада встретилась с парнем из другого племени. Парня звали Папай. Когда об увлечении узнали родители молодых людей, одни заперли Пшаду под замок, а другие отправили Папая на войну. Когда девушке сообщили, что ее возлюбленный погиб, она надела свадебное платье и бросилась в пучину водопада.

Существует альтернативная версия: девушку звали Зулихан, а ее возлюбленного из враждебного племени — Аскер. Молодые люди познакомились на ярмарке, полюбили друг друга и тайно встречались возле водопада. О связи узнал отец Зулихан, написал Аскеру письмо от имени своей дочки, а когда тот пришел к водопаду, убил парня, сбросив его в водопад. Зулихан, почувствовав неладное, прибежала к водопаду и, увидев тело возлюбленного, тоже бросилась вниз.

Как бы то ни было, с тех пор призрак Пшады охотится на туристов и, доводя их до водопада, сбрасывает вниз. Местные жители, которые часто видят полупрозрачный женский силуэт, назвали призрак Пшадской девой. Жители села верят, что местных дева не трогает, а вот туристам в темное время суток с призраком лучше не встречаться. Поговаривают, что нескольких человек после вечерних прогулок к водопаду, больше никто не видел.

Некоторые в эту легенду верили, некоторые считали байкой, но в 2015 году о деве узнала вся страна, когда в эфире НТВ показали видеозапись сделанную туристами в районе Пшады. На кадрах отчетливо запечатлен полупрозрачный женский силуэт. Видео хотели показать специалистам по видеомонтажу, но исходник записи таинственным образом исчез.

Чертова шахта во времени Окрестности Пшады по праву можно назвать самым таинственным местом на территории Краснодарского края. Неподалеку от Новосадового обитает не только призрак девы и располагаются тысячелетние дольмены — там же находится таинственная аномальная шахта. Ее диаметр — около полутора метров, стены выглядят как оплавленные, а точная глубина никому не известна.

Первая попытка обследовать шахту произошла еще в 1970-е годы и закончилась трагедией. Веревка, на которой спускали исследователя, оборвалась, и несчастный рухнул вниз с огромной (судя по звуку) высоты. Тело так и не смогли достать. Товарищи погибшего слышали, как перед падением из глубины шахты раздавались крики и дикий вой их напарника. Трос натянулся как струна, а затем оборвался. Конец веревки, вытянутой наружу спелеологами, был идеально ровно обрезан — словно острым ножом.

Спустя много лет другим спелеологам удалось спуститься на глубину 20 метров, но и им не удалось довести эксперимент до конца. Почувствовав резкое недомогание, они, едва не потеряв сознание, успели подать условный знак, чтобы товарищи вытащили их обратно. Позже пришедшие в себя смельчаки вспоминали, что после того как они опустились ниже 15 метров, с их приборами стали происходить странные вещи — счетчик Гейгера показал высокий уровень радиации, а стрелки часов начали двигаться быстрее своего нормального хода.