Отопление в домах жителей Туапсе включат 31 октября

В Туапсе отопительный сезон планируется начать в последний день октября, до этого власти города раздали тепловые пушки для просушки домов и соцобъектов

Накануне глава Туапсинского района Анатолий Русин сказал, что тепло в домах появится 31 октября, а днем ранее на восстановленных котельных начали топку, сообщает РИА «Новости» .

Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Туапсинском районе за шесть часов выпало рекордное количество осадков, из-за чего подтопило населенные пункты и водозаборы, были разрушены дороги и мосты.

По данным на 30 октября оценочная комиссия признала пострадавшими 2,5 тыс. домов Кубани, в которых живет более 6,5 тыс. человек. Власти выплачивают компенсации подтопленцам. На эти средства в краевом бюджете зарезервировали 1 млрд рублей.