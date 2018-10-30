На Кубани в последние дни октября потеплеет до 24 °С

Синоптики представили прогноз погоды на три дня, согласно которому в Краснодарском крае ожидается потепление

По данным Краснодарского гидрометцентра, 30 октября в регионе осадков не прогнозируют. Дневная температура — 17-22 °С, на Черноморском побережье воздух прогреется до 19-24 °С, в Краснодаре — 20-22 °С. Ветер 4-9 м/с, на побережье — 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с.

31 октября и 1 ноября в крае сохранится ясная погода. Ночью будет 4-9 °С, местами в восточной части края и предгорьях температура опустится до 1-6 °С. Днем ожидается похолодание до 13-18 °С, 31 октября местами до 20 °С.

На побережье Черного моря ночью будет 9-14 °С, днем 15-20 °С, по югу потеплеет до 23 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, 1 ноября усиление до 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в районе Новороссийска — 16-21 м/с.

Как сообщали Юга.ру, метеорологи в первой половине недели прогнозировали на Кубани солнечную и теплую погоду в первой половине недели. С наступлением ноября в регион придет очередной холодный фронт, который принесет небольшие осадки и понижение температуры на 3-5 °С.