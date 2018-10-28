На Кубани в первой половине недели будет солнечно и тепло

Синоптики прогнозируют теплую и ясную погоду в Краснодарском крае на первую половину грядущей недели, затем немного похолодает

По данным Краснодарского гидрометцентра, осадков в начале недели на территории всего региона не ожидается — начинает действовать антициклон. Днем температура воздуха прогреется до 17-22 °С, местами до 24 °С. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный и восточный 5-10 м/с, днем 30 октября с порывами до 15 м/с.

На Черноморском побережье днем термометры покажут 18-23 °С. В Краснодаре будет до 20 градусов тепла, ветер также будет теплым.

Однако с середины недели ожидается очередной холодный фронт, который принесет небольшие осадки и понижение температуры на три-пять градусов по краю.