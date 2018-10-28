На Кубани в первой половине недели будет солнечно и тепло

Краснодарский край

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Синоптики прогнозируют теплую и ясную погоду в Краснодарском крае на первую половину грядущей недели, затем немного похолодает

По данным Краснодарского гидрометцентра, осадков в начале недели на территории всего региона не ожидается — начинает действовать антициклон. Днем температура воздуха прогреется до 17-22 °С, местами до 24 °С. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный и восточный 5-10 м/с, днем 30 октября с порывами до 15 м/с.

На Черноморском побережье днем термометры покажут 18-23 °С. В Краснодаре будет до 20 градусов тепла, ветер также будет теплым.

Однако с середины недели ожидается очередной холодный фронт, который принесет небольшие осадки и понижение температуры на три-пять градусов по краю.

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Как сообщали Юга.ру, на этой неделе из-за обильных осадков в нескольких районах Кубани возникла чрезвычайная ситуация. Сильнее всего пострадали Туапсинский и Апшеронский районы и Сочи. Стихия повредила 2,3 тыс. домов в 29 населенных пунктах, было нарушено автодорожное и железнодорожное сообщение, газо-, водо- и электроснабжение. Погибли шесть человек, еще более 130 пострадали.

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