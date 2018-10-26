«Я посчитал, что ей нужна помощь, решил купить ей воды». Ставропольский судья признался, что был на АЗС с голой женщиной

Судья из Ставрополя, которого в конце августа засняли на АЗС с голой женщиной, 26 октября прокомментировал ситуацию

Председатель Октябрьского районного суда Ставрополя в отставке Юрий Макаров признался, что был на заправке с обнаженной девушкой. По мнению судьи, это был розыгрыш незнакомцев.

«У них возникла мысль, что кто-то из них мог бы зайти в магазин и приобрести что-нибудь в обнаженном виде. Я оказался заложником этой ситуации — увидев обнаженную девушку, я посчитал, что ей нужна помощь, решил купить ей воды, как она просила», — сказал Макаров на заседании совета судей Ставрополья, который проводил проверку этой видеозаписи, сообщает «Интерфакс».

Макаров объяснил коллегам, что увидел на трассе незнакомую обнаженную девушку и остановился ей помочь. Когда девушка села в машину, она сказала, что хочет пить, и попросила купить воды. Судья остановился на ближайшей заправке, но девушка сказала, что сама купит себе напиток, и попросила Макарова снять все на мобильный. Судья согласился, чтобы сохранить свое достоинство, честь и репутацию.

«Для меня предложение этой девушки снять на телефон то, как она будет что-то покупать в магазине, было как соломинка в отсутствие спасательного круга: это доказывало, что я не предпринимаю никаких насильственных действий. Вместо спасителя, как я позиционировал себя вначале, я превращался в жертву. Я ее видел впервые», — рассказал судья.

Во время заседания один из представителей совета судей сказал, что Макаров официально подтвердил свое присутствие на видео.

Сама девушка и ее приятели согласились с версией судьи. Несмотря на это, совет решил направить в коллегию судей прошение о лишении Макарова судейского статуса.

Как сообщали Юга.ру, в конце августа в сети появилось видео того, как мужчина привозит голую женщину в магазин. Там он снимает на камеру, как девушка делает покупки. Номера автомобиля совпадают с номерами машины Юрия Макарова. После этого судья подал в отставку, квалификационная коллегия судей ее приняла.