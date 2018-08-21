Квалификационная коллегия признала отставку ставропольского судьи после видео с голой девушкой

Квалификационная коллегия судей (ККС) Ставрополья 21 августа удовлетворила прошение об отставке председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова

Об этом сообщила председатель коллегии Татьяна Самойлова.

«Заявление полностью удовлетворено. Полномочия Макарова Юрия Николаевича прекращаются», — сказала она.

Заявление рассмотрели без участия Макарова, сообщает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, на видео мужчина привозит голую женщину в магазин и снимает на камеру, как она делает покупки. Номера автомобиля совпадают с номерами машины судьи Макарова. После появления этого ролика в соцсетях судья подал в отставку. Однако в суде не подтвердили связь заявления об отставке с видеозаписью.