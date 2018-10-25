«Газпром газораспределение Краснодар» восстановил подачу газа в Туапсе
В Туапсе компания «Газпром газораспределение Краснодар» восстановила газоснабжение Туапсе, которое остановилось после смытия четырех опор газопровода среднего давления
Авария произошла из-за того, что в реке Паук резко поднялся уровень воды. Аварийные бригады приступили к ремонту. На газопроводе к котельной «Центральная» перекрыли задвижку, чтобы устранить угрозу ЧС. Без газа остался 691 абонент.
«Несмотря на сложное технологическое нарушение, газовикам удалось провести работы по ремонту газопровода в предельно сжатые сроки. В настоящее время газоснабжение всех потребителей осуществляется в полном объеме», — сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Краснодар».
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