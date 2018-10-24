В Ростовской области объявили экстренное предупреждение по ливням

Ростовская область

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В Ростовской области 24-25 октября прогнозируют ливни и усиление ветра до 23 м/с

По данным Ростовского гидрометцентра, в регионе ожидают сильные дожди с грозой, а также усиление ветра до 20-23 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Спасатели рекомендуют жителям быть крайне внимательными и осторожными на улице.

Как писали Юга.ру, жителей Крыма предупредили о сильных дождях и шквалистом ветре. Кроме того, на Кубани объявили экстренное предупреждение по ливням с грозой. 

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