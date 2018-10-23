Жителей Крыма предупредили о сильных дождях со шквалистым ветром

Крым

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В Крыму 24-25 октября синоптики прогнозируют дожди, а также усиление ветра до 25 м/с

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по республике, из-за холодного фронта Атлантического циклона в Крыму ожидают сильные дожди и грозы. Юго-западный ветер поменяется на северо-западный. Его скорость может достигать 20-25 м/с.

Спасатели рекомендуют держаться подальше от больших деревьев, рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередачи.

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