Жителей Крыма предупредили о сильных дождях со шквалистым ветром

В Крыму 24-25 октября синоптики прогнозируют дожди, а также усиление ветра до 25 м/с

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по республике, из-за холодного фронта Атлантического циклона в Крыму ожидают сильные дожди и грозы. Юго-западный ветер поменяется на северо-западный. Его скорость может достигать 20-25 м/с. Спасатели рекомендуют держаться подальше от больших деревьев, рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередачи.