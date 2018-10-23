Жительницу Чечни осудили за то, что она подарила своего ребенка

Кабардино-Балкария, Чечня

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В Кабардино-Балкарии суд вынес приговор жительнице Чечни, которая подарила своего новорожденного ребенка другой женщине

В суде установили, что в июле 2016 года женщина в Чечне родила ребенка. Чтобы скрыть от родственников факт рождения младенца вне брака, она подарила его жительнице городского поселения Нарткала Урванского района Кабардино-Бакларии. Женщину обвинили по п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (Иные сделки в отношении человека, совершенные в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного).

Суд признал женщину виновной и назначил ей четыре года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Кабардино-Балкарии.

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