Сочинскому «Сириусу» хотят передать олимпийский конькобежный центр и часть гостиниц

Сочинскому образовательному центру «Сириус» планируют передать крытую конькобежную арену и часть гостиниц, которые были построены к Олимпиаде-2014

В сентябре президент России Владимир Путин поддержал инициативу о том, чтобы создать в «Сириусе» и Олимпийском парке инновационный научно-технологический центр. Планируется, что к марту следующего года «Сириус» официально обратится в правительство и подаст необходимые документы для этого. Об этом сообщила РБК руководитель «Сириуса» Елена Шмелева.

Она пояснила, что площадь научно-технологического центра должна составить около 40 га. По ее словам, центру собираются передать крытый конькобежный центр «Адлер-Арена», часть города-отеля «Бархатные сезоны», который построили к Олимпийским играм, и бывший отель Tulip Inn.

Создание центра позволит «Сириусу» разместить в нем офисы компаний-партнеров, которые будут участвовать в образовательной деятельности. «Адлер-Арену» собираются использовать для спортивных занятий студентов, преподавателей центра и местных жителей. Сейчас там проводят форумы и выставки. «Сириусу» уже принадлежит ледовая арена «Шайба». Директор центра отметила, что другие спортивные объекты «Сириусу» передавать не будут. В гостиницах будут жить резиденты, студенты и сотрудники компаний из научно-технологического центра.

Сейчас «Сириус» строит на своей территории два корпуса: «Спорт» и «Искусство», лицей, детский сад, бассейн, концертный зал. К 2021 году медиацентр Олимпийских игр собираются переоборудовать в университет. Шмелева уточнила, что строительством занимается Краснодарский край, а деньги выделили по линии Министерства просвещения. По предварительным расчетам, стоимость лицея, детского сада и бассейна составит около 2 млрд рублей.