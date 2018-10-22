В Адыгее за два года ликвидировали 70 несанкционированных свалок
Адыгея Ксения Мареич
В Адыгее после вмешательства прокуратуры за 2017 и 2018 годы ликвидировали более 70 несанкционированных свалок
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