В Адыгее за два года ликвидировали 70 несанкционированных свалок

Адыгея

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В Адыгее после вмешательства прокуратуры за 2017 и 2018 годы ликвидировали более 70 несанкционированных свалок

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В течение двух лет прокуроры направили в суд более 80 заявлений с целью устранить нарушения закона в сфере обращения с отходами производства потребления.

По возбужденным административным производствам десять виновных привлекли к ответственности, отметили в прокуратуре Республики Адыгея.

Как сообщали Юга.ру, 21 октября возле станицы Гиагинской очевидцы заметили, что горит мусорная свалка. 

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