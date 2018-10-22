В Адыгее за два года ликвидировали 70 несанкционированных свалок

В Адыгее после вмешательства прокуратуры за 2017 и 2018 годы ликвидировали более 70 несанкционированных свалок

В течение двух лет прокуроры направили в суд более 80 заявлений с целью устранить нарушения закона в сфере обращения с отходами производства потребления.

По возбужденным административным производствам десять виновных привлекли к ответственности, отметили в прокуратуре Республики Адыгея.