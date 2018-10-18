Кондратьев: Мы должны работать над тем, чтобы цифровая инфраструктура была отечественная, а не зарубежная

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 18 октября на форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым» рассказал, что необходимо развивать цифровую инфраструктуру

Тема форума в этом году — «Цифровая трансформация бизнеса».

«Мы должны работать над тем, чтобы цифровая инфраструктура была отечественная, а не зарубежная. Цифровая экономика и цифровизация, онлайн-системы в нашей жизни обеспечивают то, что мы уже живем в будущем», — сказал глава края.

Кондратьев пояснил, что первый этап уже пройден. На этом этапе цифровые мобильные устройства и гаджеты стали частью жизни людей.

«Мы стоим накануне второго — когда системы, и базовые в том числе, будут объединяться в огромную гиперсеть. И мы должны там найти свое место и не потеряться, не отстать, быть современными», — добавил губернатор.