Кондратьев: Мы должны работать над тем, чтобы цифровая инфраструктура была отечественная, а не зарубежная
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 18 октября на форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым» рассказал, что необходимо развивать цифровую инфраструктуру
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Тема форума в этом году — «Цифровая трансформация бизнеса».
«Мы должны работать над тем, чтобы цифровая инфраструктура была отечественная, а не зарубежная. Цифровая экономика и цифровизация, онлайн-системы в нашей жизни обеспечивают то, что мы уже живем в будущем», — сказал глава края.
Кондратьев пояснил, что первый этап уже пройден. На этом этапе цифровые мобильные устройства и гаджеты стали частью жизни людей.
«Мы стоим накануне второго — когда системы, и базовые в том числе, будут объединяться в огромную гиперсеть. И мы должны там найти свое место и не потеряться, не отстать, быть современными», — добавил губернатор.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов добавил, что для развития цифровизации различных сфер жизни власть и бизнес должны находиться в постоянном диалоге.
«Цифровизация — это сложный процесс: введение новых аппаратов, обучение персонала. Мы должны дополнить цифровизацию вопросами экономической поддержки бизнеса», — цитирует бизнес-омбудсмена пресс-служба администрации Краснодарского края.
Спикер Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко рассказал на форуме, что малое и среднее предпринимательство в регионе вышли за рамки торговой деятельности и сельского хозяйства. По его словам, все больше молодых людей работают в информационных технологиях.
Форум «Дело за малым» проходит в Краснодаре 18 по 19 октября. В этом году на него зарегистрировались около 7 тыс. человек.
Как сообщали Юга.ру, Борис Титов 18 октября на форуме заявил, что малый бизнес должен платить налог на добавленную стоимость (НДС) не более 14%.
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