Первышов: В Краснодаре работают более 83% инновационных предприятий Кубани

Мэр Краснодара Евгений Первышов 18 октября сообщил, что в краевой столице работают более 83% инновационных предприятий Кубани

Об этом он рассказал на форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым». Тема форума в этом году — «Цифровая трансформация бизнеса».

По словам мэра, всего в Краснодаре работают 43 инновационных предприятия в разных сферах экономики. Доля Краснодара от общего числа инновационных предприятий края составляет 83,9%. К инновационным предприятиям относят компании, которые внедряют технические и научные разработки, позволяющие совершенствовать сферы жизнедеятельности.

Мэрия представила на форуме шесть таких проектов. Представитель компании «АГМ Системы» Владислав Острый рассказал о комплексе мобильного сканирования. Эта технология просканирует и оцифровывает состояние улично-дорожной сети. Комплекс позволяет зафиксировать характеристики всех дорожных элементов. Технология определяет, из каких материалов сделана дорога, есть ли на ней тротуары и дорожные знаки, нет ли препятствий для водителей и пешеходов. С помощью нее в Краснодаре уже провели паспортизацию более 1,7 тыс. км дорог.

Научно-технический центр «Компиус» показал на форуме проект уличного освещения «Умная безопасная улица». Технология позволяет при приближении машин делать приглушенный свет фонарей ярче.

Частная компания «Сеганэл» представила проект «Цифровые интеллектуальные системы управления производством». Система экономит расход воды и электричества при организации технологических процессов.

Предприятие «Фрактал» ознакомило посетителей с проектом «Беспроводные технологии передачи данных». Разработка дистанционно считывает показания всех счетчиков газа, воды или электроэнергии. По словам авторов проектов, комплекс делает полностью прозрачными показатели расходов ресурсов, а также выявляет неисправности или факты незаконного вмешательства в счетчики.

Малое инновационное предприятие «КубГИС» представило проект «Создание и использование баз данных и информационных ресурсов». Комплекс проводит трехмерное лазерное сканирование и моделирование, цифровую аэрофотосъемку и картографирование.

Участники форума также могли ознакомиться еще с одним краснодарским проектом — «Инновационное образование для детей от 5 до 16 лет». Его представил STEAM-центр, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.