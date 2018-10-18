В Краснодаре стало на тысячу больше предприятий малого и среднего бизнеса с начала года

Краснодарский край

Распечатать

Глава Краснодара Евгений Первышов сообщил, что с начала года в краевой столице на 1 тыс. увеличилось количество предприятий малого и среднего бизнеса

Читайте по этой теме:

Об этом он рассказал 18 октября на форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым». По словам Первышова, в более 93 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. На них работают 248 тыс. человек. Это более 40% от населения, занятого в экономике города.

В прошлом году в краевом центре работали около 92 тыс. компаний малого и среднего бизнеса. В целом в Краснодаре работает почти треть всех предприятий малого и среднего бизнеса края.

Мэр отметил, что за первое полугодие оборот малых и средних предприятий достиг 478 млрд рублей. Показатель составляет 41% от оборота всех хозяйствующих субъектов в Краснодаре, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, Евгений Первышов 18 октября сообщил, что в краевой столице работают более 83% инновационных предприятий Кубани. Это 43 компании.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов на форуме заявил, что малый бизнес должен платить налог на добавленную стоимость (НДС) не более 14%. По его мнению, малый бизнес должен выйти из тени, это позволит увеличить объем налогов.

Бизнес-сообщество Евгений Первышов Краснодар
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Керчи откроют единый счет для оказания помощи пострадавшим в колледже
Глава Адыгеи предложил отменить для льготников сбор денег на капремонт
В Краснодаре стало на тысячу больше предприятий малого и среднего бизнеса с начала года
«Самопиар на костях — это уже последнее дело»: Росгвардия ответила Навальному
Аксенов: Правительство РФ выделит 60 млн рублей на помощь семьям жертв и раненых в Керчи
Улицу Маршала Жукова в Киеве переименовали в улицу Кубанской Украины

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале