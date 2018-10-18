В Краснодаре стало на тысячу больше предприятий малого и среднего бизнеса с начала года
Глава Краснодара Евгений Первышов сообщил, что с начала года в краевой столице на 1 тыс. увеличилось количество предприятий малого и среднего бизнеса
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Об этом он рассказал 18 октября на форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым». По словам Первышова, в более 93 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. На них работают 248 тыс. человек. Это более 40% от населения, занятого в экономике города.
В прошлом году в краевом центре работали около 92 тыс. компаний малого и среднего бизнеса. В целом в Краснодаре работает почти треть всех предприятий малого и среднего бизнеса края.
Мэр отметил, что за первое полугодие оборот малых и средних предприятий достиг 478 млрд рублей. Показатель составляет 41% от оборота всех хозяйствующих субъектов в Краснодаре, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, Евгений Первышов 18 октября сообщил, что в краевой столице работают более 83% инновационных предприятий Кубани. Это 43 компании.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов на форуме заявил, что малый бизнес должен платить налог на добавленную стоимость (НДС) не более 14%. По его мнению, малый бизнес должен выйти из тени, это позволит увеличить объем налогов.
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