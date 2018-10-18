В Краснодаре стало на тысячу больше предприятий малого и среднего бизнеса с начала года

Глава Краснодара Евгений Первышов сообщил, что с начала года в краевой столице на 1 тыс. увеличилось количество предприятий малого и среднего бизнеса

Об этом он рассказал 18 октября на форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым». По словам Первышова, в более 93 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. На них работают 248 тыс. человек. Это более 40% от населения, занятого в экономике города.

В прошлом году в краевом центре работали около 92 тыс. компаний малого и среднего бизнеса. В целом в Краснодаре работает почти треть всех предприятий малого и среднего бизнеса края.

Мэр отметил, что за первое полугодие оборот малых и средних предприятий достиг 478 млрд рублей. Показатель составляет 41% от оборота всех хозяйствующих субъектов в Краснодаре, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.