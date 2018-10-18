Титов: Малый бизнес должен платить НДС не более 14%

Бизнес-омбудсмен Борис Титов 18 октября заявил, что малый бизнес должен платить налог на добавленную стоимость (НДС) не более 14%

Об этом он рассказал на форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым», который проходит в Краснодаре.

«Государство должно понимать, что малый бизнес — не доходная часть для бюджета, это социальная функция общества. Он кормит людей самыми дешевыми продуктами, обеспечивает доступные услуги», — сказал омбудсмен.

По его словам, показатели малого бизнеса в России не меньше, чем в других странах. Однако он не попадает в официальную статистику, потому что зачастую работает в тени.

«Надо сделать так, чтобы он вышел из тени. И тогда мы не потеряем бюджет, а он от этого только выиграет. Общий объем налогов будет выше», — добавил Титов.