В аэропорту Краснодара задержали курящего на борту пассажира

В краснодарском аэропорту в ночь на 17 октября задержали 35-летнего мужчину, который курил на борту самолета

В дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту Краснодара вечером 16 октября поступило сообщение о том, что на борту самолета Санкт-Петербург — Краснодар находится пассажир, нарушающий дисциплину.

Установлено, что 35-летний житель Ленинградской области, несмотря на предупреждения бортпроводников, курил в туалете самолета. После приземления судна мужчину задержали. Против него составили административный протокол по статье ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах), сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД по России на транспорте.