В аэропорту Краснодара задержали курящего на борту пассажира

Краснодарский край

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В краснодарском аэропорту в ночь на 17 октября задержали 35-летнего мужчину, который курил на борту самолета

В дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту Краснодара вечером 16 октября поступило сообщение о том, что на борту самолета Санкт-Петербург — Краснодар находится пассажир, нарушающий дисциплину.

Установлено, что 35-летний житель Ленинградской области, несмотря на предупреждения бортпроводников, курил в туалете самолета. После приземления судна мужчину задержали.

Против него составили административный протокол по статье ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах), сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД по России на транспорте. 

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Как писали Юга.ру, в тот же день в аэропорту Краснодара совершил вынужденную посадку самолет Сочи — Москва из-за пьяного пассажира. 

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