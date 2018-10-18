В аэропорту Краснодара задержали курящего на борту пассажира
В краснодарском аэропорту в ночь на 17 октября задержали 35-летнего мужчину, который курил на борту самолета
В дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту Краснодара вечером 16 октября поступило сообщение о том, что на борту самолета Санкт-Петербург — Краснодар находится пассажир, нарушающий дисциплину.
Установлено, что 35-летний житель Ленинградской области, несмотря на предупреждения бортпроводников, курил в туалете самолета. После приземления судна мужчину задержали.
Против него составили административный протокол по статье ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах), сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД по России на транспорте.
Как писали Юга.ру, в тот же день в аэропорту Краснодара совершил вынужденную посадку самолет Сочи — Москва из-за пьяного пассажира.
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