В Ростове при пожаре пострадали женщина и девятилетний ребенок
В Ростове-на-Дону 16 октября при пожаре в многоэтажке пострадали два человека
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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, в 18:40 на проспекте Королева в квартире произошло возгорание. Его площадь составила 5 кв. метров. Приехав на место, спасатели эвакуировали 68 жильцов подъезда этого дома. Огонь ликвидировали в 19:00.
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В результате пожара пострадали 36-летняя женщина и девятилетний ребенок. Они отравились угарным газом. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Как сообщали Юга.ру, при пожаре в станице Мечетинской Ростовской области 15 октября погибла 38-летняя женщина.
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