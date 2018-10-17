В Ростове при пожаре пострадали женщина и девятилетний ребенок

В Ростове-на-Дону 16 октября при пожаре в многоэтажке пострадали два человека

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, в 18:40 на проспекте Королева в квартире произошло возгорание. Его площадь составила 5 кв. метров. Приехав на место, спасатели эвакуировали 68 жильцов подъезда этого дома. Огонь ликвидировали в 19:00.

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