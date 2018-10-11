В Ростовской области при пожаре погиб пенсионер

На хуторе Островского Аксайского района 10 октября при пожаре погиб человек

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, в 18:15 на улице Кирова в одноэтажной летней кухне произошел пожар. Его площадь составила 40 кв. м. В результате него погиб 69-летний мужчина.

В 18:40 пожар локализовали. В 18:45 пожарные полностью ликвидировали возгорание. В тушении участвовали шесть человек личного состава и две единицы техники.