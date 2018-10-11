В Ростовской области при пожаре погиб пенсионер

Ростовская область

Распечатать

На хуторе Островского Аксайского района 10 октября при пожаре погиб человек

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, в 18:15 на улице Кирова в одноэтажной летней кухне произошел пожар. Его площадь составила 40 кв. м. В результате него погиб 69-летний мужчина.

В 18:40 пожар локализовали. В 18:45 пожарные полностью ликвидировали возгорание. В тушении участвовали шесть человек личного состава и две единицы техники.

Пожары
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Стивен Сигал встретится с краснодарскими фанатами
Появилось видео с допроса Мамаева и Кокорина
На ракете «Союз» после старта аварийно отключились двигатели. Экипаж остался жив — «Интерфакс»
Полиция узнала имена всех, кто дрался вместе с Мамаевым и Кокориным
Следствие проведет очные ставки по делу против Кокорина и Мамаева
В Ростове открылся кинофестиваль BRIDGE of ARTS 2018

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале