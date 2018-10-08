На Дону при пожаре в квартире погибли два человека

Ростовская область

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В Каменск-Шахтинске 8 октября произошел пожар в трехэтажном доме

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 00:01. Им рассказали, что загорелся дом на улице Железнодорожной. Пожарные выехали на место и установили, что горит квартира на первом этаже.

Пламя локализовали в 00:28, полностью потушили — в 00:34. Площадь пожара составила 12 кв. метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

В результате происшествия погибли два человека. В тушении были задействованы семь человек и три машины, сообщает «Интерфакс».

МЧС Пожары
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