В Ростове за курение в самолете задержали мужчину

В аэропорту Платов за нарушение порядка на борту самолета задержали 35-летнего жителя Ростовской области

По данным пресс-службы УТ МВД России по СКФО, один из пассажиров во время полета рейса Москва — Ростов-на-Дону курил в туалете. Командир воздушного судна сообщил об этом сотрудникам транспортной полиции.

После того, как самолет сел, мужчину задержали. Полицейские составили административные протоколы по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ (Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна) и ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного ФЗ запрета о курении табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).

Как сообщали ЮГА.ру, в аэропорту Сочи за дебош сняли с рейса пьяного 28-летнего жителя Москвы.