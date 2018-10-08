В аэропорту Сочи задержали пьяного пассажира самолета из Москвы
Сотрудники транспортной полиции сняли с рейса пассажира самолета Москва — Сочи за дебош
«От диспетчера аэропорта поступила информация, что один из пассажиров во время полета в неадекватном состоянии нарушает общественный порядок и не реагирует на замечания бортпроводников», — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЮФО.
Когда самолет приземлился, к нему направили наряд ППС. Пассажира — 28-летнего жителя Москвы — задержали и доставили в дежурную часть. Медосвидетельствование показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения по ст. 20.1 и и 20.21 КоАП РФ.
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