В аэропорту Сочи задержали пьяного пассажира самолета из Москвы

Краснодарский край, Вся Россия

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Сотрудники транспортной полиции сняли с рейса пассажира самолета Москва — Сочи за дебош

«От диспетчера аэропорта поступила информация, что один из пассажиров во время полета в неадекватном состоянии нарушает общественный порядок и не реагирует на замечания бортпроводников», — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЮФО.

Когда самолет приземлился, к нему направили наряд ППС. Пассажира — 28-летнего жителя Москвы — задержали и доставили в дежурную часть. Медосвидетельствование показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения по ст. 20.1 и и 20.21 КоАП РФ.

Авиация Сочи
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