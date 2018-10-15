В аэропорту Ставрополя сняли с рейса дебошира из Краснодарского края
В аэропорту Ставрополя полицейские сняли с рейса Москва — Ставрополь одного из пассажиров, который поругался с соседом по салону
В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Ставрополя 13 октября поступило сообщение о том, что на борту самолета, летевшего из Москвы в Ставрополь, требуется помощь правоохранителей.
«Прибывшему наряду командир воздушного судна сообщил, что один из пассажиров вступил в конфликт со своим соседом по салону. На неоднократные требования проводников соблюдать порядок не реагировал, выражался нецензурной бранью», — сообщили ТАСС в полиции.
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