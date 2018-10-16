В Краснодаре нашли и уничтожили авиабомбу времен войны

Краснодарский край

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В Прикубанском округе сотрудники Росгвардии обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны

Местный житель Краснодара сообщил в правоохранительные органы о том, что нашел в районе садоводческого товарищества в Прикубанском районе предмет, внешне похожий на боеприпас. 

На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения краснодарского ОМОН Росгвардии Краснодарского края. После изучения находки они установили, что это учебно-практическая авиабомба времен Великой Отечественной войны.

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Авиабомбу увезли на безопасное расстояние от жилой зоны и уничтожили накладным зарядом, сообщает 16 октября пресс-служба главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 13 октября в Краснодаре на улице Жлобы нашли и обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны.

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