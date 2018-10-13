В Краснодаре на улице Жлобы обнаружили военный боеприпас

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Жлобы нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны

В правоохранительные органы Краснодара поступило сообщение о том, что на улице Жлобы во время земляных работ обнаружили предемет, похожий на боеприпас. 

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На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения краснодарского ОМОН Росгвардии. Они установили, что находка со следами коррозии — минометный снаряд времен Великой Отечественной войны. 

Снаряд перенесли в безопасное место и уничтожили, сообщает 13 октября пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в сентябре 2017 года в Краснодаре на улице Ставропольской нашли и обезвредили снаряд времен войны. 

Великая Отечественная война Краснодар Росгвардия
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