В Краснодаре на улице Жлобы обнаружили военный боеприпас

В Краснодаре на улице Жлобы нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны

В правоохранительные органы Краснодара поступило сообщение о том, что на улице Жлобы во время земляных работ обнаружили предемет, похожий на боеприпас.

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На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения краснодарского ОМОН Росгвардии. Они установили, что находка со следами коррозии — минометный снаряд времен Великой Отечественной войны.

Снаряд перенесли в безопасное место и уничтожили, сообщает 13 октября пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.