В Ставропольском крае возле женского монастыря обнаружили мину

Ставропольский край

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В Предгорном районе возле женского монастыря поселка Ясная Поляна сотрудники ОМОНа нашли и обезвредили противопехотную осколочную мину

Рядом с женским монастырем поселка Ясная Поляна обнаружили металлический предмет, внешне похожий на боеприпас. На место прибыли специалисты инженерно-технического отделения ОМОН на транспорте по Минеральным Водам.

Они установили, что найденный предмет — противопехотная осколочная мина ПОМ-2Р. На ней были следы сильной коррозии, но мина представляла угрозу для жизни и здоровья граждан.

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Оружие Росгвардия
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