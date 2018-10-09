В Ставропольском крае возле женского монастыря обнаружили мину

В Предгорном районе возле женского монастыря поселка Ясная Поляна сотрудники ОМОНа нашли и обезвредили противопехотную осколочную мину

Рядом с женским монастырем поселка Ясная Поляна обнаружили металлический предмет, внешне похожий на боеприпас. На место прибыли специалисты инженерно-технического отделения ОМОН на транспорте по Минеральным Водам.

Они установили, что найденный предмет — противопехотная осколочная мина ПОМ-2Р. На ней были следы сильной коррозии, но мина представляла угрозу для жизни и здоровья граждан.