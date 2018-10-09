В Ставропольском крае возле женского монастыря обнаружили мину
В Предгорном районе возле женского монастыря поселка Ясная Поляна сотрудники ОМОНа нашли и обезвредили противопехотную осколочную мину
Рядом с женским монастырем поселка Ясная Поляна обнаружили металлический предмет, внешне похожий на боеприпас. На место прибыли специалисты инженерно-технического отделения ОМОН на транспорте по Минеральным Водам.
Они установили, что найденный предмет — противопехотная осколочная мина ПОМ-2Р. На ней были следы сильной коррозии, но мина представляла угрозу для жизни и здоровья граждан.
Саперы уничтожили боеприпас накладным зарядом, сообщает 9 октября пресс-служба управления Росгвардии по Ставропольскому краю.
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