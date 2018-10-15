В Кабардино-Балкарии возобновили поиски туриста из Румынии
Кабардино-Балкария Оксана Васильченко
На горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии 15 октября возобновили поиск гражданина Румынии
Спасатели начали работы с 9:00. Поиск планируют проводить с высоты 4 тыс. метров до вершины Эльбруса. В работах задействован вертолет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
В МЧС уточнили, что поисковые работы приостанавливали с 13 октября.
Как писали Юга.ру, турист покинул «Хижину» 11 октября и пошел в сторону западной вершины Эльбруса. Мужчина не зарегистрировался, его личность устанавливается.
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