В Кабардино-Балкарии возобновили поиски туриста из Румынии

Кабардино-Балкария

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На горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии 15 октября возобновили поиск гражданина Румынии

Спасатели начали работы с 9:00. Поиск планируют проводить с высоты 4 тыс. метров до вершины Эльбруса. В работах задействован вертолет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

В МЧС уточнили, что поисковые работы приостанавливали с 13 октября. 

Как писали Юга.ру, турист покинул «Хижину» 11 октября и пошел в сторону западной вершины Эльбруса. Мужчина не зарегистрировался, его личность устанавливается.

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