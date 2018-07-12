Госдума приняла закон об обязательной маркировке сигарет с 1 марта 2019 года

Вся Россия

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Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект, вводящий обязательную маркировку табачных изделий

Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно законопроекту, учет производства табачных изделий, их перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или через границу России, оптовая и розничная торговля и отслеживание оборота оборудования для производства будет проходить на основании данных таможенного и налогового учета, а также систем для информационного обеспечения маркировки товаров средствами идентификации.

Смотрите фоторепортаж:

Проверять средства идентификации будут организации, которые занимаются оптовой и розничной торговлей табаком, а также уполномоченные органы.

Новые правила маркировки табачных изделий вступят в силу 1 марта 2019 года.

Как сообщали Юга.ру, в январе 2018 года стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции.

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