В Адыгее началось строительство новой мечети

В Адыгее в ауле Кошехабль началось строительство новой мечети

Празднование 150-летия образования аула Кошехабль посетил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он побывал на площадке, где идет строительство новой мечети. Она возводится в центре аула на средства мецената, а также при поддержке Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края. По словам муфтия Аскарбия Карданова, действующее небольшое здание уже не вмещает всех желающих.

По проекту новая мечеть с двумя минаретами высотой до 30 метров будет вмещать около 1 тыс. человек, ее фундамент уже заложили. Здание из белого камня планируется достроить в 2020 году.

«Местные жители с нетерпением ждут этого события», — рассказал имам аула Амербий Даутов.

Во время общения с активом поселения, верующими и общественными деятелями Кумпилов обратил внимание на важность духовно-просветительской работы, воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к своей родной земле, приобщения молодежи к созидательным делам.

Как сообщали Юга.ру, в июне достроили новую мечеть в Энеме, в апреле открыли мечеть под Майкопом. В ближайшее время планируется открыть мечеть в ауле Пшичо. До конца года собираются завершить строительство мечети в ауле Хачемзий.

Всего в Адыгее насчитывается 50 мечетей, в Краснодарском крае открыты десять объектов — с учетом одной строящейся мечети, молельных комнат и исламского центра в Сочи.