В Энеме откроют новую мечеть

В Энеме 30 июня откроют первую в поселке мечеть, которую полностью построили на пожертвования

Здание с двумя башнями и минаретом, молитвенным залом рассчитано на 300-400 человек. Сейчас мечеть в поселке находится в переоборудованном здании, которое уже не вмещает всех желающих совершить молитву, особенно в праздничные дни.

«Новая мечеть не только предоставит более комфортные условия для молебна местным верующим, но и для тех, кто совершает путешествие. Мечеть построили рядом с трассой М4 "Дон". Это местоположение удобно для верующих, которые живут в Новороссийске, Геленджике, Анапе. Например, по дороге в Краснодар они смогут остановиться в этой мечети, совершить намаз и продолжить свой путь», — рассказали Юга.ру в Духовном управлении мусульман Адыгеи и Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, в апреле открыли мечеть под Майкопом. В ближайшее время планируют открыть мечеть в ауле Пшичо. До конца года собираются завершить строительство мечети в ауле Хачемзий, также возводят еще три объекта.

Всего в Адыгее насчитывается 50 мечетей, в Краснодарском крае открыты десять объектов — с учетом одной строящейся мечети, молельных комнат и исламского центра в Сочи.