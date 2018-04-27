Под Майкопом открыли новую мечеть

Адыгея

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На хуторе Гавердовском под Майкопом 27 апреля состоялось торжественное открытие новой мечети

Верующих прибыли поздравить глава республики Мурат Кумпилов, муфтий ДУМ РА и Кк Аскарбий Карданов.

Мечеть спроектирована с двумя минаретами, одновременно в ней могут находиться 500-600 человек. Здесь есть общий молельный зал, разделенный на мужскую и женскую части, кабинеты имамов и подсобные помещения. Прилегающая территория огорожена и благоустроена, также есть стоянка для автомобилей.

Как сообщили порталу Юга.ру в Духовном управлении мусульман Адыгеи и Краснодарского края, в ближайшее время планируется открыть еще две новых мечети — в поселке Энем и ауле Пшичо. Кроме того, до конца года планируется завершить строительство мечети в ауле Хачемзий, возводятся еще три объекта.

Всего в Адыгее насчитывается 50 мечетей, в Краснодарском крае открыты десять объектов — с учетом одной строящейся мечети, молельных комнат и исламского центра в Сочи.

Ислам Майкоп Религия
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