Парапланеристы проведут мониторинг дольменов и туристских маршрутов Адыгеи

Мотопарапланеристы присоединились к волонтерскому движению «Сохраним корни», которое занимается развитием исторического туризма и сохранением культурного и природного наследия

По просьбе Адыгейского региональной отделения Русского географического общества в рамках учебно-тренировочных сборов в горах Адыгеи спортсмены провели в горной местности аэрофото- и видеосъемку туристских маршрутов и памятников истории.

«В горах полеты обычно сложнее, чем в предгорье, из-за характерной аэрологии, разных воздушных потоков. Тем не менее, нам удалось сделать фотосъемку местности. Все материалы переданы в Адыгейское отделение РГО», — отметил Игорь Потапкин.

Девять экипажей из разных регионов страны будут работать в течение недели. География полетов — вся туристская зона Майкопского района, включая труднопроходимую горную местность, рассказал порталу Юга.ру вице-президент Федерации легкой авиации РФ Игорь Потапкин.

Как уточнил порталу Юга.ру председатель Адыгейского регионального отделения Русского географического общества Игорь Огай, специалисты изучат фото- и видеоматериалы и на его основе разработают предложения для восстановления памятников истории, расчистке мест отдыха, а также рассмотрят возможность организации новых туристских маршрутов.

«Вся информация будет обобщена и передана органам власти республики. Уже сегодня можно сказать, что кроме дольменов скорейшего восстановления требует Царская часовня в станице Новосвободной», — рассказал Игорь Огай.

Памятную часовню на горном плато Мамрюк-Огой на высоте примерно 650 метров над уровнем моря построили казаки в 1881 году к 20-летию посещения этих мест Александром II. Здесь 18 сентября 1861 года на завершающем этапе Кавказской войны император принимал представителей от абадзехов, убыхов и шапсугов по вопросам окончания войны и дальнейшей судьбы местных жителей.