В Чечне пятилетняя девочка выстрелила себе в голову из ружья

Следственный комитет Чечни проводит доследственную проверку по факту пулевого ранения ребенка из пневматического оружия

По предварительным данным, в Шелковском районе пятилетняя девочка играла во дворе дома, взяла заряженное пневматическое оружие, которое ее отец оставил на крыльце, и выстрелила себе в правый висок.

Ребенка доставили в районную больницу, где ей оказали медицинскую помощь, сообщили 16 октября в пресс-службе СУ СК РФ по Чечне.