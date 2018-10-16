В Чечне пятилетняя девочка выстрелила себе в голову из ружья
Следственный комитет Чечни проводит доследственную проверку по факту пулевого ранения ребенка из пневматического оружия
По предварительным данным, в Шелковском районе пятилетняя девочка играла во дворе дома, взяла заряженное пневматическое оружие, которое ее отец оставил на крыльце, и выстрелила себе в правый висок.
Ребенка доставили в районную больницу, где ей оказали медицинскую помощь, сообщили 16 октября в пресс-службе СУ СК РФ по Чечне.
Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Следователи оценят действия отца ребенка, который оставил оружие в открытом доступе.
Как сообщали Юга.ру, в 2016 году в Чечне семилетний мальчик играл с пистолетом и ранил в голову пятилетнего брата. В 2018 году в Шелковском районе Чечни десятилетний мальчик застрелил семилетнего брата из травматического пистолета.
В 2018 году в Дагестане трехлетний мальчик застрелил мать из охотничьего ружья.
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