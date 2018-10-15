В крови футболиста Тигиева не нашли алкоголя и наркотиков
В футбольном клубе «Крылья Советов» 15 октября сообщили о результатах медицинского освидетельствования защитника команды Георгия Тигиева
Накануне утром полицейские остановили машину спортсмена за нарушение правил дорожного движения. Предварительное медицинское освидетельствование показало содержание в организме футболиста минимально допустимого уровня алкоголя и следы амфетамина. После этого Тигиева задержали и отправили на расширенное медосвидетельствование.
Днем пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила, что Георгий Тигиев тренируется в общей группе.
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В заявлении на сайте клуба говорится, что результаты медосвидетельствования, которое футболист прошел 15 октября, не выявили запрещенных препаратов или алкоголя в крови спортсмена.
Клуб запросил у компетентных органов и организаций документы, которые касаются инцидента с Георгием Тигиевым, после рассмотрения которых вынесет окончательное решение по игроку. Отмечается, что возможность расторжения контракта пока не рассматривается.
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