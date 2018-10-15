Экс-футболист «Анжи» Тигиев попался за рулем под амфетамином
Защитника самарского ФК «Крылья Советов» Георгия Тигиева 14 октября задержали за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения
Об этом сообщили в группе общественного движения «Ночной патруль» «ВКонтакте».
Утром 14 октября сотрудники полиции остановили Тигиева за нарушение правил дорожного движения. Правоохранители заподозрили, что он находился в нетрезвом состоянии. Футболист прошел медосвидетельствование, которое показало минимально допустимый уровень алкоголя в организме, а тест на наркотики выявил следы амфетамина.
По словам представителей «Ночного патруля», при оформлении протокола об административном правонарушении Тигиев «хамил, употреблял нецензурную лексику, угрожал связями и высокими покровителями».
Спортивный юрист Артем Пацев рассказал «Чемпионату», что стандартная дисквалификация за употребление амфетамина — два года, но если докажут, что футболист употреблял для улучшения спортивных результатов, ему грозит четыре года дисквалификации.
Ночью 14 октября в Самаре задержали одноклубника Тигиева Евгения Башкирова, который сел за руль пьяным. Футболисты отдыхали вместе, но возвращались домой в разное время, передает RT.
Георгий Тигиев начал профессиональную карьеру в молодежке «Кубани» в 2013 году. После этого выступал в «Торпедо», затем два сезона провел в махачкалинском «Анжи».
Как сообщали Юга.ру, в феврале 2017 года «Спартак» арендовал защитника, а в июне того же года подписал полноценный контракт с ним. В сезоне-2018/19 красно-белые отдали игрока в аренду «Крыльям Советов».
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