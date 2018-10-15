Экс-футболист «Анжи» Тигиев попался за рулем под амфетамином

Защитника самарского ФК «Крылья Советов» Георгия Тигиева 14 октября задержали за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения

По словам представителей «Ночного патруля», при оформлении протокола об административном правонарушении Тигиев «хамил, употреблял нецензурную лексику, угрожал связями и высокими покровителями».

Утром 14 октября сотрудники полиции остановили Тигиева за нарушение правил дорожного движения. Правоохранители заподозрили, что он находился в нетрезвом состоянии. Футболист прошел медосвидетельствование, которое показало минимально допустимый уровень алкоголя в организме, а тест на наркотики выявил следы амфетамина.

Об этом сообщили в группе общественного движения «Ночной патруль» «ВКонтакте».

Спортивный юрист Артем Пацев рассказал «Чемпионату», что стандартная дисквалификация за употребление амфетамина — два года, но если докажут, что футболист употреблял для улучшения спортивных результатов, ему грозит четыре года дисквалификации.

Ночью 14 октября в Самаре задержали одноклубника Тигиева Евгения Башкирова, который сел за руль пьяным. Футболисты отдыхали вместе, но возвращались домой в разное время, передает RT.

Георгий Тигиев начал профессиональную карьеру в молодежке «Кубани» в 2013 году. После этого выступал в «Торпедо», затем два сезона провел в махачкалинском «Анжи».

Как сообщали Юга.ру, в феврале 2017 года «Спартак» арендовал защитника, а в июне того же года подписал полноценный контракт с ним. В сезоне-2018/19 красно-белые отдали игрока в аренду «Крыльям Советов».