Сборная России обыграла Турцию в матче Лиги наций в Сочи

Футболисты сборной России 14 октября встретились с национальной командой Турции в матче Лиги наций УЕФА

Поединок прошел на сочинском стадионе «Фишт» и завершился победой россиян — 2:0.

Счет на 20-й минуте открыл Роман Нойштедтер. На 78-й минуте Денис Черышев удвоил преимущество хозяев.

Матч посетили 38 тыс. 288 болельщиков.

В следующей игре в рамках Лиги наций россияне 20 ноября встретятся с командой Швеции в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена».

Как сообщали Юга.ру, в первом матче турнира УЕФА команда Черчесова в Трабзоне обыграла Турцию. Во второй игре Россия разделила очки со Швецией.