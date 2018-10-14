Сборная России обыграла Турцию в матче Лиги наций в Сочи
Футболисты сборной России 14 октября встретились с национальной командой Турции в матче Лиги наций УЕФА
Поединок прошел на сочинском стадионе «Фишт» и завершился победой россиян — 2:0.
Счет на 20-й минуте открыл Роман Нойштедтер. На 78-й минуте Денис Черышев удвоил преимущество хозяев.
Матч посетили 38 тыс. 288 болельщиков.
В следующей игре в рамках Лиги наций россияне 20 ноября встретятся с командой Швеции в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена».
Как сообщали Юга.ру, в первом матче турнира УЕФА команда Черчесова в Трабзоне обыграла Турцию. Во второй игре Россия разделила очки со Швецией.
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