Сборные России и Швеции сыграли вничью в матче Лиги наций

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Футболисты сборной России 11 октября провели матч 3-го тура Лиги наций УЕФА против национальной команды Швеции

Встреча прошла в Калининграде и завершилась безголевой ничьей.

В составе россиян весь матч провел на поле полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский. За шведов выступил хавбек «быков» Виктор Классон.

Юрий Газинский. Матч Лиги Наций Россия — Швеция, 11 октября 2018 года, Калининград © Фото пресс-службы РФС
Виктор Классон. Матч Лиги Наций Россия — Швеция, 11 октября 2018 года, Калининград © Фото пресс-службы РФС
Андреас Гранквист. Матч Лиги Наций Россия — Швеция, 11 октября 2018 года, Калининград © Фото пресс-службы РФС
Артем Дзюба. Матч Лиги Наций Россия — Швеция, 11 октября 2018 года, Калининград © Фото пресс-службы РФС

Игра на стадионе «Калининград» посетили 31 тыс. 698 болельщиков.

Следующий матч в рамках турнира команда Станислава Черчесова проведет 14 октября в Сочи против сборной Турции.

Как сообщали Юга.ру, в первом матче Лиги наций россияне в Трабзоне одержали победу над Турцией.

Сборная России Футбол
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