Сборные России и Швеции сыграли вничью в матче Лиги наций
Футболисты сборной России 11 октября провели матч 3-го тура Лиги наций УЕФА против национальной команды Швеции
Встреча прошла в Калининграде и завершилась безголевой ничьей.
В составе россиян весь матч провел на поле полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский. За шведов выступил хавбек «быков» Виктор Классон.
Игра на стадионе «Калининград» посетили 31 тыс. 698 болельщиков.
Следующий матч в рамках турнира команда Станислава Черчесова проведет 14 октября в Сочи против сборной Турции.
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