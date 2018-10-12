Сборные России и Швеции сыграли вничью в матче Лиги наций

Футболисты сборной России 11 октября провели матч 3-го тура Лиги наций УЕФА против национальной команды Швеции

В составе россиян весь матч провел на поле полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский. За шведов выступил хавбек «быков» Виктор Классон.

Встреча прошла в Калининграде и завершилась безголевой ничьей.

Игра на стадионе «Калининград» посетили 31 тыс. 698 болельщиков.

Следующий матч в рамках турнира команда Станислава Черчесова проведет 14 октября в Сочи против сборной Турции.

Как сообщали Юга.ру, в первом матче Лиги наций россияне в Трабзоне одержали победу над Турцией.