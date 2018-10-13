В Новороссийске задержали подозреваемого в убийстве местной жительницы

В Новороссийске задержали 35-летнего жителя Армении, которого подозревают в убийстве женщины

По версии следствия, 35-летний житель Армении делал ремонт в кафе Новороссийска, где познакомился с 36-летней официанткой. 9 октября он встретил женщину с работы и пошел с ней на прогулку. Они пришли с алкоголем в Цемесскую рощу.

Во время прогулки между ними возник конфликт. Мужчина ударил женщину по лицу, после чего задушил. Ее тело обнаружили 10 октября в 13:00. Известно, что подозреваемый попал на записи с камер наблюдения, расположенных у Западного рынка.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Вечером 11 октября подозреваемого в совершении преступления задержали, пишет «Наша газета» со ссылкой на представителя Следственного отдела по Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергея Фомина.

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Сейчас следователи устанавливают детали произошедшего, решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу на время следствия.