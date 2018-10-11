В Белореченске таксист зарезал знакомую в лесополосе
В Белореченске местного жителя подозревают в убийстве 51-летней женщины
По версии следствия, 38-летний местный житель, работающий таксистом, 7 октября подвозил свою 51-летнюю знакомую. Во время поездки они начали ссориться и остановились в лесополосе. Мужчина ударил женщину ножом не менее 30 раз, после чего скрылся с места преступления.
В полицию 8 октября поступило сообщение о том, что в лесном массиве возле хутора Долгогусевского обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями. Подозреваемого в совершении преступления задержали ночью 9 октября в Белореченске.
Мужчину находится под стражей. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в Ростове-на-Дону 19 сентября местный житель на улице ранил ножом прохожую, затем убил еще одну.
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