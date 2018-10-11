В Белореченске таксист зарезал знакомую в лесополосе

В Белореченске местного жителя подозревают в убийстве 51-летней женщины

По версии следствия, 38-летний местный житель, работающий таксистом, 7 октября подвозил свою 51-летнюю знакомую. Во время поездки они начали ссориться и остановились в лесополосе. Мужчина ударил женщину ножом не менее 30 раз, после чего скрылся с места преступления.