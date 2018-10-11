В Белореченске таксист зарезал знакомую в лесополосе

Краснодарский край

Распечатать

В Белореченске местного жителя подозревают в убийстве 51-летней женщины

По версии следствия, 38-летний местный житель, работающий таксистом, 7 октября подвозил свою 51-летнюю знакомую. Во время поездки они начали ссориться и остановились в лесополосе. Мужчина ударил женщину ножом не менее 30 раз, после чего скрылся с места преступления. 

В полицию 8 октября поступило сообщение о том, что в лесном массиве возле хутора Долгогусевского обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями. Подозреваемого в совершении преступления задержали ночью 9 октября в Белореченске. 

Мужчину находится под стражей. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 

Как писали Юга.ру, в Ростове-на-Дону 19 сентября местный житель на улице ранил ножом прохожую, затем убил еще одну. 

Белореченский район Следственный комитет Такси Убийство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Стивен Сигал встретится с краснодарскими фанатами
Появилось видео с допроса Мамаева и Кокорина
На ракете «Союз» после старта аварийно отключились двигатели. Экипаж остался жив — «Интерфакс»
Полиция узнала имена всех, кто дрался вместе с Мамаевым и Кокориным
Следствие проведет очные ставки по делу против Кокорина и Мамаева
В Ростове открылся кинофестиваль BRIDGE of ARTS 2018

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале