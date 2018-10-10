В Беслане умерла девочка, на которую упали футбольные ворота
В Правобережном районе Северной Осетии следователи назначили проверку по факту смерти ребенка
Инцидент произошел 9 октября около 16:30 в Беслане. 11-летняя школьница с одноклассницей шли на детскую площадку через футбольное поле, расположенное за алкогольным заводом «Исток». Девочка подошла к металлическим футбольным воротам и стала изнутри лезть вверх по сетке. Когда она взялась за перекладину, конструкция упала на нее. От полученных телесных повреждений ребенок умер по дороге в больницу.
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По факту случившегося организована доследственная проверка. Назначена судмедэкспертиза, опрашиваются очевидцы, устанавливается собственник территории, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Северной Осетии.
Как сообщали Юга.ру, в феврале 2018 года в Севастополе на 13-летнего мальчика упали футбольные ворота, в результате чего подросток погиб. Спустя несколько дней стало известно об аналогичном случае в Грозном, где умер шестиклассник, которого придавили ворота.
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