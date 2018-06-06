На Ставрополье на мальчика упали футбольные ворота. Ребенок получил травмы спины и носа

В Кисловодске начали доследственную проверку по факту падения на ребенка футбольных ворот

Во время мониторинга СМИ следователи выявили информацию о том, что на одной из спортплощадок на мальчика упали футбольные ворота. В результате происшествия ребенок получил травмы спины и носа.

Следователь осматривает место происшествия. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.