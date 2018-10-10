Виновный в ДТП с тремя жертвами на Северной в Краснодаре отказался от условно-досрочного освобождения

Осужденный за аварию с тремя погибшими в Краснодаре Артур Швец отказался от условно-досрочного освобождения

Авария с четырьмя автомобилями произошла 17 ноября 2013 года на перекрестке улиц Северной и 9-го Мая. На месте происшествия погибли мужчина и женщина, через несколько дней умерла их годовалая дочь. Водителя Артура Швеца, по вине которого произошло ДТП, госпитализировали, пострадала также его пассажирка Юлия Черных. В полиции говорили, что Швец при поступлении в больницу был пьян.

Позже мужчина признал вину, но сказал, что не помнит обстоятельств аварии и находился ли он за рулем. Через несколько дней он изменил свои показания и сказал, что не признает своей вины в ДТП, на одном из судебных заседаний Швец заявил, что за рулем была Черных. Это удалось опровергнуть с помощью видео с камеры видеонаблюдения клуба «Лилия» и системы «Безопасный город».

В феврале 2014 года суд приговорил Швеца к девяти годам колонии. Он не компенсировал похороны трех человек и моральный вред пострадавшим.