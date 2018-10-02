Виновного в ДТП с тремя жертвами на улице Северной в Краснодаре Артура Швеца просят освободить досрочно

Приморско-Ахтарский районный суд 10 октября рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии Артура Швеца, по вине которого в 2013 году в ДТП погибла семья из трех человек

Адвокат потерпевших Алексей Аванесян подтвердил порталу Юга.ру эту информацию. Защита требует УДО для Швеца. При этом виновник не компенсировал похороны трех человек и моральный вред пострадавшим.

Как сообщали Юга.ру, авария с четырьмя автомобилями произошла 17 ноября 2013 года на перекрестке улиц Северной и 9-го Мая. На месте происшествия погибли мужчина и женщина. Их годовалую дочь в тяжелом состоянии, с переломом основания черепа, доставили в больницу. Однако через несколько дней девочка скончалась. Водителя Артура Швеца, по вине которого произошло ДТП, госпитализировали с ушибом головного мозга и травмой живота. Его пассажирка Юлия Черных была доставлена в больницу с разрывом почки. По данным полиции, Швец при поступлении в больницу был пьян.

С 7 декабря 2013 года Швец находился под стражей. На судебном заседании 30 января 2014 года Швец полностью признал свою вину. Также он сказал, что не помнит обстоятельств аварии. Подсудимый 7 февраля заявил, что не помнит, находился ли он за рулем в момент аварии. Через несколько дней он изменил свои показания и сказал, что не признает своей вины в ДТП. Во время очередного судебного заседания Швец заявил, что в момент аварии находился на пассажирском сиденье автомобиля.

Позже суду были представлены две видеозаписи — с камеры видеонаблюдения клуба «Лилия» и системы «Безопасный город». После просмотра записей потерпевшая узнала себя на пассажирском сиденье и указала, что Швец сидел на месте водителя. Подтвердили показания Черных два свидетеля — подруга девушки и фельдшер скорой помощи, который после ДТП госпитализировал Швеца в больницу.

28 февраля 2014 года суд признал Швеца виновным в аварии и приговорил его к девяти годам колонии.