В Сочи после исчезновения 12-летней девочки возбудили уголовное дело

В Сочи СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения 12-летней Валерии Яргиной

«В связи с отсутствием сведений о месте нахождения пропавшей, а также длительным ее отсутствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство)», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Всех, кто обадает информацией о месте нахождения Яргиной, следователи просят позвонить по телефонам: 8(8622) 67-77-53, 8-918-103-87-62 либо 02.