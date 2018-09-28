В Сочи после исчезновения 12-летней девочки возбудили уголовное дело
В Сочи СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения 12-летней Валерии Яргиной
«В связи с отсутствием сведений о месте нахождения пропавшей, а также длительным ее отсутствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство)», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Всех, кто обадает информацией о месте нахождения Яргиной, следователи просят позвонить по телефонам: 8(8622) 67-77-53, 8-918-103-87-62 либо 02.
Как сообщали Юга.ру, 23 сентября девушка ушла из дома на улице Джигитской и больше на связь не выходила. Ранее Яргина уже уходила из дома, но ее находили.
На вид девочке около 17 лет, рост примерно 165 см, телосложение среднее, лицо овальное, зелено-карие глаза, черные волосы до плеч. Была одета в джинсовые шорты темно-синего цвета и футболку камуфляжного цвета.
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